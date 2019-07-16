Австралійські діти проїхали на викраденій машині 900 км

За свідченням поліції, три хлопчики і дівчинка у віці від 10 до 14 років виїхали з Грейсмера (штат Квінсленд) на автомобілі, який належить одному з їх батьків.

Напередодні втечі один з бешкетників все-таки написав батькам, що їде. І дорослі негайно організували пошуки.

Вперше з моменту від’їзду дітей помітили приблизно в 140 кілометрах від будинку співробітники станції технічного обслуговування, де втікачі, імовірно, вкрали бензин. Машина спочатку не викликала підозри у працівників заправки. Поки один з втікачів, зростання якого ледь сягав вікна, не вийшов з машини. Однак дітям все ж таки вдалося втекти.

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Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

Після недовгого переслідування автомобіля поліцейські наздогнали групу маленьких викрадачів у місті Графтон (штат Новий Південний Уельс). Радикальних заходів правоохоронці не вживали через юного віку порушників. Проте поліції довелося використовувати палицю, щоб розбити віконне скло машини, так як втікачі замкнулися і не бажали відкривати.

Відповідальності не уникнути: якщо не дітям, їх батькам

Поліцейські висловили припущення, що викрадачі, скоріше за все, підміняли один одного за кермом. Так як шлях, який вони подолали, досить довгий для таких юних водіїв і, як правило, займає близько 10 годин.

Правоохоронці зібралися допитати дітей у присутності їх батьків, а також пред’явити обвинувачення, судячи з усього, дорослим.

Згідно з австралійським законом, отримати права на водіння автомобіля можна з 17 років.

За матеріалами BBC

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