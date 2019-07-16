Влад Яма с длинными волосами снялся в кино

Судья проекта «Танці з зірками» поделился фотографией в новом образе

Известный украинский танцовщик, судья проекта «Танці з зірками» на «1+1» Влад Яма на своей странице в Инстаграме поделился фотографией, на которой позирует в довольно необычном образе – с длинными волосами.

Оказалось, что новый имидж хореографу довелось примерить для съемок в фильме «Ограбление по-украински», который готовят к выпуску НЛО TV та Tauras Films. Премьера состоится 13 февраля 2020 года.

Влад Яма сыграл в фильме йога.

Танцовщик отметил, что съемки в полнометражном фильме – его мечта, которая наконец-то исполнилась.

Фото: Инстаграм