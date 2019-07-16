Макрон: у Франції створять космічні війська

Франція створить національне командування космічними військами в рамках військово-повітряних сил країни. Про це в суботу, 13 липня, оголосив французький президент Еммануель Макрон, передає Радіо Свобода.

Заява зроблена напередодні національного свята — Дня взяття Бастилії, який повинен за традицією ознаменуватися великим військовим парадом на Єлисейських полях у Парижі.

“Щоб забезпечити розвиток і зміцнення космічного потенціалу Франції, у вересні буде створено велике космічне командування”, яке в кінцевому підсумку буде перетворено в Військово-повітряні космічні сили країни”, – підкреслив Макрон.