У Чечні літак впав на житловий будинок (відео)

У вівторок, 16 липня, в Чечні (Російська Федерація) легкомоторний літак впав на житловий будинок.

Про це повідомляє Telegram-канал “”.

За попередніми даними, причиною НП стало порушення правил безпеки польотів.

“Пілот легкомоторного літака, що впав на житловий будинок у Чечні, і три жителі цього будинку госпіталізовані… У пілота зламана ключиця, у мешканців психологічний шок”, – сказано в повідомленні.

Як уточнює Telegram-канал 360tv.ru, в результаті інциденту постраждали дві жінки з дитиною, які проживають у цьому будинку.

Крім того, повітряне судно зачепило лінії електропередач при падінні. Без світла залишилися кілька станиць і село: Ново-щедрінська, Привільне і Червлена-Вузлова.

Також в результаті катастрофи військового вертольота Мі-8 в Рівненській області загинули четверо людей.

Раніше в Росії літак Ан-2 здійснив жорстку посадку на бурякове поле, пілот втік.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!