Міністерство юстиції Австрії погодило екстрадицію Фірташа до США

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner) погодив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Повідомило у вівторок, 16 липня видання DW з посиланням на прес-службу міністерства юстиції Австрії.

Таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов’язань Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня.

Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.