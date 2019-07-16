Вчені знайшли спосіб зробити Марс придатним для сільського господарства

Вчені на чолі з Робіном Вордсвортом з Гарварду придумали новий спосіб зробити Марс придатним для життя. Дослідники кажуть, що тонкий шар аерогелю — пористого легкого синтетичного матеріалу — може перетворити холодну посушливу поверхню Марса в землю, придатну для ведення сільського господарства.

Листи аерогелю імітують парниковий ефект на Землі. Розкладені в потрібних місцях на Марсі, листи зігріють грунт та розтоплять достатню кількість підземного льоду для вирощування рослин.

Площа покриття може складати від декількох квадратних метрів до великих областей планети.

За словами Вордсворта, оскільки життя буде розвиватися лише під листами аерогелю, ризик забруднення іншій частині Марса чужорідними формами буде мінімальним.

Рослини на Марсі

Якщо люди коли-небудь вирішать поширитися за межі Землі, їм необхідно буде освоїти навик вирощування їжі в різноманітних умовах. На Марсі вони зовсім не сприятливі. Планета холодна, суха і отримує величезне опромінення радіацією, грунт Марса містить потенційно токсичні хімічні речовини, а в атмосфері планети мало азоту.

Ще в 1971 році американський астроном Карл Саган припустив, що випаровування північної полярної крижаної шапки на Марсі може випустити достатню кількість води в атмосферу, щоб люди могли вирощувати на Червоній планеті рослини. Серед більш скромних ідей — створення теплиць.

Листи аерогелю не вирішують всіх проблем, пов’язаних з веденням сільського господарства на Марсі, але вони можуть допомогти майбутнім космічним мандрівникам створювати родючі оазиси на пустельних планетах, де можуть укорінюватися рослини та інші фотосинтезирующие організми.

Аерогель, що використовується для виготовлення листів, на 97% складається з повітря, а інша його частина — це сітка з легкого кремнезему. Дослідники, у тому числі вчені з НАСА і Единбурзького університету, показали, що листи аерогелю товщиною від 2 до 3 см можуть блокувати шкідливі ультрафіолетові промені, пропускати видиме світло для фотосинтезу і затримувати досить тепла, щоб розтопити замерзлу воду з марсіанського ґрунту.

Розміщення аэрогелевого щита над багатими льодом ділянками марсіанської поверхні може, отже, забезпечити там умови для розвитку фотосинтетичної життя з мінімальним подальшим втручанням.

Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy.

За матеріалами The Guerdian

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