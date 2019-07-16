“Мова об’єднує”: українські міста готують концерти у честь вступу в силу мовного закону

У вівторок, 16 липня, у 20 містах в різних куточках України люди зберуться на площах на святкові мітинги й концерти, щоб відзначити вступ в дію Закону про державну мову.
Організатори закликають долучатися українців у Фейсбуці.
“16 липня – це наше свято, свято мільйонів людей, об’єднаних українською мовою. І ми відзначимо його разом, на Сході й на Заході, у Києві і маленьких містечках, в соцмережах і на вулицях. Приходьте 16 липня на концерти за участі відомих виконавців”, – йдеться в описі події.
Київ – акція “Мова об’єднує” о 19.00 біля т.зв. “Арки дружби народів”;
Львів о 19.30 на проспекті Свободи біля пам’ятника Шевченку Музично-поетичний концерт “Мова об’єднує”;
Харків – акція “Мова об’єднує” о 19.00 на площі Свободи;
Вінниця – 18:30 біля Водонапірної вежі;
Дніпро – 19:00, Європейська площа;
Івано-Франківськ. 18:00 Вічевий Майдан;
Луцьк -18.30, Театральний Майдан;
Маріуполь Театральна площа 18.00;
Одеса – 19.00 біля Дюка;
Ужгород – Театральна площа 19.00;
Чернігів 17.00 – перед обл. молодіжним центром (Красна площа, Магістратська, 3)
Із повним переліком міст, що долучаться до свята, можна ознайомитися у Фейсбуці.
Нагадаємо, що сьогодні в Україні набув чинності мовний закон.
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