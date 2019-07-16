«Пограбування по-українськи»: У Влада Ями збулася мрія

Суддя проєкту «Танці з зірками» Влад Яма розповів, що зовсім недавно у нього збулася мрія – він знявся в повнометражному фільмі «Пограбування по-українськи». Про це повідомляє Zrada.today, з посилання на Інстаграм зірки.

Танцюрист поділився фотографією на своїй сторінці в інстаграмі в новому образі зі зйомок фільму «Пограбування по-українськи»

На фото він позує в досить незвичному образі – з довгим волоссям.

Виявилося, що новий імідж хореографу довелося приміряти для зйомок у фільмі, який готують до випуску НЛО TV та Tauras Films. Прем’єра відбудеться 13 лютого 2020 року.