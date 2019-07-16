Вулиця у валлійському Харлехе визнана самою крутою у світі

«Круте» звання зафіксовано в Книзі рекордів Гіннесса. А свято по настільки чудовому приводу городяни влаштують у суботу, 20 липня.

Експерти з Книги Гіннеса підтвердили, що кут нахилу Ffordd Pen Llech становить 37,45 відсотка. Тоді як у новозеландської Baldwin Street він досягає 35 відсотків.

Нова-стара гордість середньовічного Харлеха

Метушню з приводу встановлення нового статусу уельської вулиці затіяли місцеві жителі старовинного Харлеха – Гвін Хедлі і Сара Бадхан, на власному досвіді які відчули всі принади її крутого ухилу. Справа в тому, що без Ffordd Pen Llech місцевим ніяк не обійтися: в її верхній частині розташовані аптека і пошта. А більша частина двохтисячного населення Гарлеха проживає біля підніжжя пагорба.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Парочка активістів звернула увагу на те, що в свій час виміри в Харлехе і в новозеландському Дандине здійснювалися за різними методиками. Тому Гвін Хедлі і Сара Бадхан запросили геодезистів для проведення нових вимірів. І ті довели, що новозеландська рекордсменка своєї валлійської конкурентці в підметки не годиться.

Вулиця Ffordd Pen Llech відповідала вимогам Книги рекордів Гіннесса, а саме: була вистелена асфальтом, мала будівлі вздовж проїжджої частини.

Місцеві краєзнавці вважають, що креслень Харлеха, що належать до часів до 1842 року, не знайти. Але стверджують, що вулиця Ffordd Pen Llech існує понад 1000 років.

Старожил Харлеха Гвін Хедлі не приховує своєї радості з приводу досягнутого результату і висловлює співчуття жителям Дандина. До того ж, активіст сподівається, що завдяки самій крутій вулиці в його рідній, мальовничий Харлех незабаром з’являться нові натовпи туристів. Адже це курортне місто на північно-заході Уельсу пишається своїми неповторними краєвидами, такими, як бухта Тремадог і середньовічний замок, побудований в XIII столітті королем Едуардом I високо на скелястій кручі.

Ну а новозеландці, незадоволені позбавленням їх вулиці почесного статусу, вже поширюють чутки з приводу того, що в недалекому майбутньому на це звання буде претендувати одна з вулиць Сан-Франциско.

За матеріалами BBC

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