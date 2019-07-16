В ЖК “Комфорт Таун” у Києві вкрали рюкзак із 400 000 гривень: введений план “Перехват”

Сьогодні в Дніпровському районі Києва невідомі розбили скло автомобіля Hyundai і вкрали з нього 400 тисяч гривень. Злочинці зникли в невідомому напрямку на сірому Mercedes.

Інцидент стався на вулиці Регенераторній, 4 (Комфорт Таун). Про це Інформатор повідомляє з посиланням на власні джерела.

Поліція ввела оперативний план «Перехват».

За словами власника авто, номери Mercedes сірого кольору – АА 2117 **. Якщо ви бачили машину, яка підходить за описом, обов’язково повідомте на лінію «102».