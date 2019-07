Найдавніше з відомих християнських листів датували 230 р. н. е.

Багато століть тому один з ранніх християн Римської імперії по імені Арріан, який жив у провінції Єгипту, написав братові Павлу лист на папірусі.

Це лист зберігалося впродовж сотень років і врешті-решт потрапила до колекції папірусів Університету Базеля (Швейцарія) після того, як було придбано на ринку старожитностей в 1899 році.

Тепер Сабіне Хюбнер, професор стародавньої історії з університету Базеля, вдалося датувати лист 230 р. н. е. Це робить його самим старим з відомих християнських документальних свідчень з Римського Єгипту, і найдавнішим християнським листом з коли-небудь знайдених у світі.

Згідно новій книзі Сабіни Хюбнер «Папірус and the Social World of the New Testament», в листі міститься захоплююча інформація про повсякденне життя самих ранніх прихильників християнства.

Про що свідчить лист?

За словами Хюбнер, в ході вивчення листи і для визначення його походження знадобилося провести серйозну детективну роботу.

Ділова нотатка, залишена на папірусі, показала, що він належить до найбільшого папірусовому архіву римських часів — так званого архіву Герониноса (Heroninus archive), який містить понад 1000 документів і присвячений управлінню величезним маєтком.

Особи, що згадуються в Базельському листі — Арріан, Павло і Гераклид — з’являються і в інших папірусах з архіву Герониноса. З одного з цих документів ми дізнаємося, що Гераклид був первосвящеником свого міста і членом міської ради 239 році нашої ери. За словами Хюбнер, це означає, що Базельська лист було написано задовго до 239 р. н. е., оскільки в цьому листі Арріан каже, що Гераклид був тільки що висунутий міська рада.

У листі вказується, що Арріан і Павло були освіченими синами представників місцевої еліти, що проливає нове світло на статус християн в Єгипті це час.

Лист свідчить про те, що християнство поширилося у внутрішні райони Єгипту до 230-х років н. е. або навіть раніше, оскільки батьки братів швидше всього вже були християнами: адже вони назвали одного з своїх синів на честь апостола Павла.

Однак це також свідчить про те, що християнам вдалося поєднати свою віру зі способом життя представників місцевої еліти, з політичними установами, де вони, безсумнівно, вступили в контакт з імперським язичницьким культом, а також з управлінням великими маєтками і т. п.

За матеріалами Newsweek

