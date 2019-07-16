НАПК: 53 політичні партії допустили порушення в финотчетах

За результатами аналізу НАПК склало 53 виведення, що містять інформацію про виявлені порушення порядку подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску в підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Купап,повідомляє прес-служба НАПК.

Порушення виявлені у звітах парламентських політичних партій «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Народний фронт», «Опозиційний блок», «Об’єднання «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» , а також у звіті політичної партії «Опозиційна платформа — За життя», представники якої входять до складу парламентської фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді України VII скликання.

Крім того, інформація про виявлені порушення міститься у висновках таких політичних партій як «Могутня Україна», «Відродження України», «Сім’я», «Національно-демократичне об’єднання «Україна», ВО «Світ», «Всеукраїнський опозиційний блок», «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна», «Аграрна партія України об’єднана», «Воля», «Єдина сила», «Наш край», «Право народу», «Слов’янська партія», «Справжні» , «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю», «Демальянсу (Демократичний альянс)», «Сила і честь», «Партія ветеранів Афганістану», «Власна сила», «Єдиний центр», «Ліберально-демократична партія», «Українське об’єднання патріотів — КРІП», «Рідне місто», «Українська народна партія», «Цивільний союз», «За права людини», «Соціальна справедливість», «Соціал-демократична партія», «Соціал-демократична партія України (об’єднана)», «партія зелених України», «Патріот», «Національний корпус», «Ліберальна партія України», «Комуністична партія України», «Мерітократична партія України», «Громадський рух «Народний контроль», «Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість», «5.10», «Розумна сила», «Аграрна партія України», «Наші», «Суспільно-політична платформа Надії Савченко», ВО «Свобода», «Громадянська позиція», «Сила людей» , «Основа».

«В звітах всіх парламентських партій виявлені факти здійснення внесків особами з непогашеним податковим боргом, що заборонено законом. Крім цього, у звітах «Радикальної партії Олега Ляшка» і партії «Опозиційна платформа — За життя» зафіксовані порушення порядку подання звіту партії. Зазначені порушення є підставою для складання адмінпротоколу», — повідомила член НАПК Наталія Корчак.