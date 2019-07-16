Фантазери виявилися альтруїстами — дослідження

Вчені з Бостонського коледжу та Університету штату Нью-Йорк в Олбані вивчили дві ділянки мозку з різними функціями: скронево-тім’яної вузол, який грає ключову роль в процесах усвідомлення себе та інших, і скроневу частку, пов’язану з відтворенням образів. У серії експериментів вони довели, що активність у скроневій частці передбачає готовність людини прийти на допомогу.

У першому експерименті, дозволило дослідникам вивчити обидві ділянки, сканували мозок добровольців, коли вони представляли, як допомагають оточуючим в гіпотетичній ситуації. У другому експерименті учасники представляли, що допомагають іншій людині, тим часом дослідники з допомогою коротких магнітних імпульсів стимулювали їх скронево-тім’яної вузол.

«Якщо ви можете уявити, як допомагаєте кому-небудь, то швидше за все, готові це зробити», — відзначає співавтор дослідження Ліан Янг.

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Релігія – протестантизм, католицизм

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ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

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Вчені пов’язують це з таким явищем, як інфляція уяви» — людям легше повірити, що якась подія сталося або станеться в майбутньому, якщо вони можуть його уявити.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», бідні люди щедріші, ніж багаті.

За матеріалами Knife.media

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