Навіть не приховував: копи затримали бельгійця, який відбирав серед українок секс-рабинь (фото, відео)

Одеські правоохоронці зупинили постачання українок у сексуальне рабство до Бельгії. Організатора міжнародного каналу торгівлі людьми затримали за спробою переправити трьох жінок віком від 27-ми до 38-ми років через державний кордон України в пункті пропуску «Краківець». Про це повідомили у поліції Одеської області.

Співробітники

Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в

Одеській області, які проводили спецоперацію спільно з представниками

Слідчого управління та прикордонниками під процесуальним керівництвом

прокуратури Одеської області, зазначають, що вербувальник – 36-річний

бельгієць.

Він

через мережу Інтернет підшуковував для місцевих борделів молодих жінок

з-поміж уразливої категорії українок. Відбираючи відповідний контингент

за фотокартками, чоловік обіцяв за роботу, що полягала в наданні

сексуальних послуг, 200 євро за годину. Усі витрати, пов’язані з виїздом

жінок до Бельгії, зловмисник брав на себе з умовою відшкодування з

їхньої першої зарплатні.

У

правопорушника були вилучені телефони, банківські картки, записна

книжка, автомобіль та інші речові докази його злочинної діяльності.

Наразі

в рамках розпочатого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша

незаконна угода щодо передачі людини) кримінального провадження з

чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про

його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу

України. Крім того, встановлюється повне коло осіб, причетних до

кримінального правопорушення.