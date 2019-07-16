Навіть не приховував: копи затримали бельгійця, який відбирав серед українок секс-рабинь (фото, відео)

Одеські правоохоронці зупинили постачання українок у сексуальне рабство до Бельгії. Організатора міжнародного каналу торгівлі людьми затримали за спробою переправити трьох жінок віком від 27-ми до 38-ми років через державний кордон України в пункті пропуску «Краківець». Про це повідомили у поліції Одеської області.
Співробітники
Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП в
Одеській області, які проводили спецоперацію спільно з представниками
Слідчого управління та прикордонниками під процесуальним керівництвом
прокуратури Одеської області, зазначають, що вербувальник – 36-річний
бельгієць.
Він
через мережу Інтернет підшуковував для місцевих борделів молодих жінок
з-поміж уразливої категорії українок. Відбираючи відповідний контингент
за фотокартками, чоловік обіцяв за роботу, що полягала в наданні
сексуальних послуг, 200 євро за годину. Усі витрати, пов’язані з виїздом
жінок до Бельгії, зловмисник брав на себе з умовою відшкодування з
їхньої першої зарплатні.
У
правопорушника були вилучені телефони, банківські картки, записна
книжка, автомобіль та інші речові докази його злочинної діяльності.
Наразі
в рамках розпочатого за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша
незаконна угода щодо передачі людини) кримінального провадження з
чоловіком проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про
його затримання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу
України. Крім того, встановлюється повне коло осіб, причетних до
кримінального правопорушення.