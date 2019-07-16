Причина скасування параду є страх Зеленського перед військовими, – політолог

Указ Зеленського про відзначення 28 річниці незалежності України датований ще 11 липня, а на сайті президента він з’явився лише 15-го, до того ж без згадки про парад. На думку політолога Павла Нусса справжньою причиною скасування військового параду на День Незалежності є страх Зеленського перед військовими. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Павло Нусс пише: «Зеленський доручив Кабміну розробити, “затвердити і забезпечити виконання плану заходів з відзначення 28 річниці незалежності України”.

І там немає згадки про парад.

Указ датований ще 11 липня, але на офіційному сайті Президента України він з’явився в понеділок, 15 липня».

Ми вже раніше писали про те, що рішення Зеленського не проводити парад до Дня Незалежності України викликало негативну реакцію багатьох українських громадян, волонтерів, військових, ветеранів АТО і ООС. Саме тому активна частина українського суспільства вирішила провести парад самостійно, про що й пише далі політолог. Він також висловив думку щодо причини, через яку Зеленський вирішив не проводити парад.

«А тим часом, УБС, військові волонтери та ветерани почали самостійний збір коштів для проведення вже традиційного Параду на День незалежності.

Реальною причиною скасування параду є страх Зеленського перед військовими.

Особливо Зеленський боїться ветеранів, як реальну загрозу його можливим домовленостями з Путіним.

Він відчуває себе некомфортно серед військових, усвідомлюючи карикатурність ситуації я явно, скасуванням Параду уникає демонстрації досягнень Президента Порошенко і команди для розвитку армії».

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Нагадаємо, що політолог Павло Нусс нещодавно прокоментував появу лідерки «Батьківщини» на телеканалі NewsOne. На думку політолога поява Тимошенко на телеканалі Медведчука свідчить про повну відсутність у неї принципів і для всіх відоме політичне лицемірство.

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