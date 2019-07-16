Кандидат-мажоритарник Маляревич задекларував цілий автопарк



Олесь Маляревич

Олесь Маляревич, який балотується в депутати від партії Петра Порошенко «Європейська солідарність» виявився власником елітного автопарку. Про це повідомляє громадський рух «Чесно» з посиланням на дані декларації кандидата в нардепи.

Зокрема, депутат Київської міської ради VIII скликання Маляревич є володарем RangeRover, Audi A8, Mercedes, Chevrolet, Nissan, а також два Lexus, чотирьох паркомісць і декількох гаражів великої площі. Це не рахуючи автомобілів, оформлених на дружину Маляревича або інших його родичів.