В Atlas Weekend відреагували на смерть 20-річного Вадима Онищенка

Фестиваль Atlas Weekend не має жодного відношення до ситуації, що сталась із Вадимом Онищенком.

“Ми приносимо свої співчуття батькам та родичам хлопця, проте подія сталась не на території фестивалю чи ВДНГ. Більш того, жодних доказів: коментарів друзів, відеоспостережень, GPS фіксувань, що доводили би факт перебування хлопця на фестивалі – немає”, – йдеться у повідомленні PR-служби Atlas Weekend.

Організатори також додали, що за всі 5 років проведення Atlas Weekend не було зафіксовано жодного летального випадку: “На території фестивалю цілодобово вартують 5 карет швидкої допомоги, висококваліфіковані медики, волонтери, навчені надавати медичну допомогу в екстрених ситуаціях, 2 машини патрульної поліції та 12 піших поліцейських, пожежна охорона та більше 800 охоронців по всьому периметру”.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили подробиці загибелі юнака, який начебто зник на фестивалі.