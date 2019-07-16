Вчені розповіли про нову небезпеку куріння

Вчені з Університету Меріленда в Балтіморі заявили про те, що чоловіки до 50 років, які є завзятими курцями, більшою мірою схильні до ризику інсульту, ніж інші.

При цьому, як підкреслюють дослідники, чим більше цигарок викурює людина, тим вище ризик інсульту, повідомляється в прес-релізі на сайті EurekAlert!, пише DT.

У ході дослідження вчені вивчили дані 615 чоловіків у віці від 15 до 49 років, які перенесли інсульт в останні три роки. Їхні дані дослідники порівняли з даними 530 здорових чоловіків того ж віку. Крім того, вчені розділили добровольців на три категорії: ті, хто ніколи не палив, колишні курці і курці. Курці також були розділені на категорії за кількістю цигарок, які вони викурюють в день: до 1-10, 11-20, 21-39 і більше 40.

Виявилося, що у тих, хто палить менше 11 цигарок на день, ризик інсульту був на 46% вищим у порівнянні з тими, хто ніколи не мав цієї звички. Завзяті курці, які щодня витрачають дві або більше пачки сигарет, в п’ять разів частіше страждали від порушення кровообігу в мозку.

У цілому у курців ризик інсульту опинився на 88% вище, ніж у тих, хто ніколи не курив.

Раніше вчені знайшли докази безпосередньої залежності між вживанням алкоголю і розвитком раку. Алкоголь може стати причиною розвитку, щонайменше, семи видів раку, а не тільки раку печінки, як вважалося раніше.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook