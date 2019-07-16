Закусочна в ПАР пропонує піцу з каннабісом

Можливість готувати таке блюдо мережа отримала завдяки новим положенням законодавства Південно-Африканської республіки щодо використання канабісу в кулінарії. Наприкінці травня уряд легалізувало споживання масла канабісу в добовій дозі до 20 мг на людину.

Ця дозвільна міра дала можливість популярної мережі закусочних розширити меню за рахунок піц, що містять таке масло. Засновниця мережі Кінга Барановська вважає це є ще одним свідченням того, що кухарі Col’Cacchio апріорі прагнуть до кулінарних інновацій і пропонують своїм фанатам страви у відповідності зі свіжими, позитивними для здоров’я тенденціями.

Експрес-інформація по країні

Південно-Африканська Республіка – держава в південній частині Африки.

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Столиця – Преторія

Найбільші міста: Йоханнесбург, Кейптаун, Дурбан, Преторія

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 1 219 912 км2 (24-я в світі)

Населення – 54,95 млн чол. (24-я в світі)

Офіційні мови: англійська, африкаанс, венда, зулу, коса, південний ндебеле, сваті, північний сото, сесото, тсвана, тсонга

Релігія – християнство

ІЛР – 0,666 (116-я в світі)

ВВП – $350,08 млрд (33-я в світі)

Валюта – південноафриканський ранд

Межує з: Намібією, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Свазілендом; всередині території ПАР знаходиться держава-анклав Лесото.

Ресторатори кажуть, що ці піци не призведуть відвідувачів до успіху і не зроблять їх легковажними, але в кінці трапези клієнти обов’язково відчують заспокійливу дію CBD (масла канабісу).

За менш, ніж 10 доларів США, гостям пропонується дві варіації на тему: «Зелена богиня» без м’яса з цукіні-гриль, сиром фета і свіжим базиліком і «Незвичайна Мері Джейн» з куркою, грибами і соусом з авокадо.

Кого вважати порушником закону – залежить від дози

У вересні минулого року конституційний суд Південної Африки після тривалих дебатів узаконив споживання каннабіса для особистого користування. А в кінці травня нові заходи уряду торкнулися і кулінарної сфери: громадянам дозволили вживати по 20 мг олії канабісу на людину в добу. Проте влада тут же зажадали суворого слідування новими постановами.

А юристи тим часом ламають голови над тим, кого і за що вважати порушниками закону. Адже якщо гість з’їдає піцу з вмістом в ній добової дози масла канабісу 20 мг, його не притягнуть до відповідальності. Однак якщо клієнт замовляє, скажімо, чотири таких піци, в яких вже 80 мг, чи означає це, що він не законослухняний?

До речі, в громадському харчуванні Камбоджі піцу з соусом з марихуани готують вже десять років. Там її називають «піцою щастя».

За матеріалами Deccan Chronicle

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