Кричущий випадок у київській лікарні: злочинець обікрав пацієнтку гінекологічного відділення (відео)

У столиці шукають злочинця, який вільно потрапив у відділення лікарні №6, і вкрав у пацієнтки мобільний телефон (проспект Космонавта Комарова, Солом’янський район). Про це повідомляється у пабліку Київ Оперативний.

“11 липня о 22:00 дружину швидка доправила в Київську міську лікарню #6 “Медмістечко”, корпус #4, відділеня гінекології. 12 липня о 20:34, коли дружина спала після ліків, невідома особа просто і без перешкод увійшла до відділеня, цілонаправлено попрямувала саме до її палати та вкрала мобільний телефон, який лежав у неї під ковдрою! Персонал лікарні як завжди нічого не бачив та не чув. Виникає багато питань, але найважливіше – знайти цю потвору. Дякую за поширення”, – повідомив чоловік постраждалої.

Камери у лікарні зафіксували крадія.