У мережу потрапило фото афериста, який видурював гроші за схемою “Ваш син потрапив у ДТП”

Шевченківським управлінням поліції розшукується телефонний шахрай, який видурював у своїх жертв гроші за схемою “Ваш син потрапив у ДТП”. Про це повідомляє паблік Київ Оперативний.

“Чоловік аргументовано підозрюється у вчиненні шахрайських дій, а саме – “ваш син потрапив у ДТП…”. Якщо вам відома ця особа, будь ласка, напишіть нам в особисті повідомлення. Анонімність гарантовано”, – йдеться у повідомленні.