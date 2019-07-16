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У мережу потрапило фото афериста, який видурював гроші за схемою “Ваш син потрапив у ДТП”

16.07.2019

Шевченківським управлінням поліції розшукується телефонний шахрай, який видурював у своїх жертв гроші за схемою “Ваш син потрапив у ДТП”. Про це повідомляє паблік Київ Оперативний.

“Чоловік аргументовано підозрюється у вчиненні шахрайських дій, а саме – “ваш син потрапив у ДТП…”. Якщо вам відома ця особа, будь ласка, напишіть нам в особисті повідомлення. Анонімність гарантовано”, – йдеться у повідомленні.

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