Повернення моряків за рішенням трибуналу – одне, а на російських умовах – зовсім інше, – Карл Волох

Останні дні в Україні обговорюється інформація про можливе повернення українських моряків з російського полону. Політичний експерт і блогер Карл Волох пише про те, що повернення військовополонених моряків на виконання рішення трибуналу – це одне, а на російських умовах – зовсім інше. Він вважає, що у випадку повернення моряків на умовах РФ, тобто за рахунок поступок у суверенітеті, не залишиться сумнівів, яким чином Зеленський буде «залагоджувати» конфлікт на Донбасі. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політичного експерта у соцмережі фейсбук.

У Дописі карала Волоха йдеться: «Судячи з інформації останніх днів, полонених українських моряків планують звільнити найближчим часом. І ось тут центральним питанням стає спосіб цього звільнення. Якщо на виконання рішення трибуналу – це одне. Якщо на російських умовах – зовсім інше. І не тільки через фактичне визнання Криму російським – тут ще можна побавитися в інтерпретації. Головне, якщо домовленість щодо моряків буде досягнута у відповідності до пропозицій російського МЗС (тобто, за рахунок поступок у суверенітеті), то не залишиться сумнівів, яким чином Зеленський буде «залагоджувати» конфлікт на Донбасі як такий.

І вже скоро ми побачимо в складі України суб‘єкти з особливим статусом – у чіткій відповідності до плану Путіна».

Також читайте: ВОЛОХ: ПЕСИМІСТИ І ОПТИМІСТИ СХОДЯТЬСЯ – ПОВСТАННЯ НЕМИНУЧЕ

Нагадаємо, що з огляду на політичну ситуацію, яка склалася сьогодні в нашій країні політичний експерт і блогер Карл Волох нещодавно заявив, що в Україні і песимісти й оптимісти вважають, що громадянське повстання неминуче.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!