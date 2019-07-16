Всі відкриті людством екзопланети — відео

Екзопланетами називають планети, що перебувають за межами Сонячної системи. Перші з таких об’єктів вчені виявили в кінці 1980-х. А станом на липень 2019 року астрономи достовірно підтвердили існування 4098 екзопланет в 3054 планетних системах.

Зараз дослідники вважають, що в Чумацькому Шляху міститься більше 100 мільярдів екзопланет: 20 мільярдів з них можуть бути «землеподобными». Є шанси, що якась частина з них може бути придатною для життя, проте поки що з упевненістю говорити про це досить складно.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

«Навколо Світу. Україна» повідомляв про те, що таке екзопланети і як NASA їх шукає.

За матеріалами Naked-science

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