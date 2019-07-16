Всі відкриті людством екзопланети — відео

Екзопланетами називають планети, що перебувають за межами Сонячної системи. Перші з таких об’єктів вчені виявили в кінці 1980-х. А станом на липень 2019 року астрономи достовірно підтвердили існування 4098 екзопланет в 3054 планетних системах.
Зараз дослідники вважають, що в Чумацькому Шляху міститься більше 100 мільярдів екзопланет: 20 мільярдів з них можуть бути «землеподобными». Є шанси, що якась частина з них може бути придатною для життя, проте поки що з упевненістю говорити про це досить складно.
Експрес-інформація по країні
Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.
Прапор
Герб
Столиця – Вашингтон
Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас
Форма правління – Президентська республіка
Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)
Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)
Офіційний мову – американську англійську
Релігія – протестантизм, католицизм
ІЛР – 0,915 (8-я в світі)
ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)
Валюта – долар США
Межують з Канадою, Мексикою
«Навколо Світу. Україна» повідомляв про те, що таке екзопланети і як NASA їх шукає.
За матеріалами Naked-science
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