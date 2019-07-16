Корисні властивості вершкового масла

Медики розповіли, чому люди зобов’язані ввести в свій раціон харчування вершкове масло.

Варто відзначити, що раніше фахівці рекомендували обмежити вживання цього продукту. Вважалося, що він здатний спровокувати виникнення атеросклерозу серцевих артерій. Однак, вершкове масло – це один з найголовніших продуктів в раціоні жителів Тибету. Як відомо, в цьому регіоні живе велика кількість довгожителів, що ставить під сумнів всі попередні твердження.

Вчені відзначили, що вершкове масло є одним з головних джерел вітамінів групи А. При дефіциті останніх виникають проблеми з функціонуванням надниркових залоз і щитоподібної залози. Крім того, цей продукт багатий на антиоксиданти, які беруть активну участь в процесі запобігання атеросклерозу і раку. У вершковому маслі міститься і велика кількість йоду, який ефективно засвоюється.

Цей продукт корисний при поліпшенні роботи шлунково-кишкового тракту. При систематичному вживанні вершкового масла знижується рівень частоти виникнення діареї у дітей і запорів у дорослих.