Як до влади знову намагається пролізти бізнес-партнер Порошенко Олександр Біловол, який допомагав йому розкрадати країну

Олександр Біловол, який намагається знову стати депутатом по Валківському, Золочівському, Богодухівському, Нововодолажскому, Краснокутському та Коломацькому районах — вірний друг і соратник колишнього президента Порошенко. Завдяки йому Порошенко і його оточенню вдалося розкрадати бюджет ще кілька років після того, як коаліція розпалася, пише Антикор.

Не дивлячись на величезний запит на зміни, у Верховну Раду на цих виборах знову намагаються пролізти багато скандальних депутатів зі старої обойми. Наприклад, Олександр Біловол, який представляв округ 180, добре почувався і при Януковичі, і при Порошенко. З останнім вони стали близькими партнерами. Це Біловол допомагав Порошенко утримуватися при владі і розкрадати бюджет до 2019 року.

Спільна смертоносна афера Беловола і Порошенко

Олександр Біловол давно в політиці. За цей час він встиг знайти собі надійних бізнес-партнерів. Один з найбільш близьких з них — колишній президент Петро Порошенко. З Петром Олексійовичем Біловол познайомився ще в 2009, коли був заступником міністра охорони здоров’я. Порошенко працював міністром закордонних справ.

Саме Порошенко допоміг Беловолу провернути скандальну аферу з вакцинами. Тоді за ціною і під виглядом французької людям продавали «паленку», зроблену незрозуміло де. Порошенко курирував доставку неякісної вакцини в Україну за підробленими документами. А Біловол забезпечував її реалізацію в нашій країні. У результаті В кількох областях померли діти. Але ні Біловол, ні Порошенко покарання не понесли.

Нічого особистого. Тільки бізнес

Знайшовши один одного надійних партнерів, Порошенко і Біловол почали займатися бізнесом разом. Природно, він був пов’язаний з виробництвом і продажем неякісних препаратів. Багато аптеки по всій країні величезними партіями отримували браковані, прострочені ліки. А продавалися вони під виглядом дорогих європейських препаратів. Кришував схему син Олександра Беловола, якого він прилаштував в Генеральну прокуратуру.

Схема працює і зараз, але є надія, що після зміни Верховної Ради, вдасться зупинити цей фармацевтичний свавілля. Раніше зробити це було неможливо — на мережі аптек, які відмовляли брати неякісні ліки, відразу ж чинився тиск.

Старий друг краще нових двох. Як Біловол допомагав Порошенко залишатися при владі

Біловол та Порошенко зустрілися знову у Верховній Раді минулого скликання. Ні для кого не секрет, що коаліції не було ще з 2016 і Петро Олексійович часто залучав групу «Відродження» для голосування за найбільш скандальні закони. Зв’язок між ним і іншими депутатами групи забезпечував його хороший друг Олександр Біловол.

Біловол не тільки передавав побажання Порошенко своїм депутатам, але і фінансову подяку від нього. Сам одному допомагав теж не безоплатно. Сьогодні експерти сходяться на тому, що якщо б не Біловол та його сприяння екс-президента, Верховну Раду можна було б розпустити ще в 2016. І не було б ні Свинарчуков, ні падіння рівня життя, ні нападів на активістів та журналістів.

Шкода тільки, що свою дружбу з Порошенком Біловол не використовував для розвитку сіл, які входять в його 180 виборчий округ. Багато хто з місцевих жителів навіть не знають, як виглядає їх депутат. А про прийняття будь-яких корисних законів або залучення коштів в Валківський, Золочівський, Богодухівський, Нововодолазький, Краснокутський і Коломацький райони немає сенсу навіть заїкатися.