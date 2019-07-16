Березовець: Екстрадиція Фірташа до США – попередження Коломойському

Політтехнолог, журналіст, директор компанії персонального та стратегічного консалтингу «Berta Communications» Тарас Березовець відреагував на повідомлення щодо екстрадиції Дмитра Фірташа з Австрії у США. Він заявив, що Справа Фірташа – останнє китайське попередження Ігорю Коломойському, справи якого розслідує ФБР. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Березовця у соціальній мережі фейсбук.

Політтехнолог з іронією пише про екстрадицію Фрташа: «Фініта ля комедія. Як то кажуть, сльози заважають говорити. Дмитро Фірташ відправиться за маршрутом в один бік до США у супроводі федеральних маршалів. Австрійський міністр тимчасового уряду Клеменс Яблонер виписав ордер на екстрадицію одіозного олігарха в Штати».

Березовець також зауважує, що на історії з Фірташем докладно зупинятися сенсу немає, адже вона добре відома, як і ситуація в Австрії, де у вересні пройдуть дострокові вибори в парламент.

«Ситуація з екстрадицією була б майже неможлива, якби ЦРУ і МІ-6 на пару не піймає б минуле австрійський уряд на зв’язку з російськими. Після цього питання екстрадиції Фірташа переходив чисто в технічну площину», – додає політтехнолог.

Тарас Березовець наголошує, що справа Фірташа – попередження Коломойському, справа якого також розслідується у США і нагадує, що раніше він говорив про те, що візит Зеленського до США можливий лише після екстрадиції одіозного олігарха.

«Що важливо. Справа Фірташа це останнє китайське попередження Ігорю Коломойському, справи якого розслідує ФБР. Я говорив докладно в інтерв’ю минулого тижня, що візит Зеленського в Вашингтон відбудеться тільки після екстрадиції Фірташа. З цим і була пов’язана головна заминка з датою. Американці темнили весь час, називаючи то серпень, то жовтень. Новий постпред США Вільям Тейлор кілька разів уникнув відповіді, коли я поцікавився у нього датою і порядком візиту Зеленського в Штати. Тепер дорога відкрита. Протягом найближчих 10 днів до Києва має прилетіти Курт Волкер. Формально для утруски деталей зустрічі.

Але американцям було життєво важливо мати перед зустріччю Зеленського з Трампом один неубіваемий козир. Тепер вони його отримали. Дональд готовий розкрити свої широкі обійми українському гаранту. Зустріч може відбутися навіть в серпні. А Фірташу здоров’я і довгих років. Занадто для багатьох його зізнань як кістка в горлі. І для росіян особливо, і для багатьох в Україні», – пише Березовець.

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Нагадаємо, що Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner) погодив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

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