Україна потрапила в топ-10 країн за кількістю сміття

Україна зайняла дев’яте місце серед країн з найбільшим обсягом сміття на кожного жителя за версією агентства 24/7 Wall Street. Рейтинг був опублікований 12 липня американським виданням USA Today.

Згідно з рейтингом, Україна виробляє понад 474 млн тонн сміття в рік, з яких 448 млн – небезпечні відходи. За цим показником Україна випереджає всі країни світу, які надали дані про небезпечні відходи. Ще 26 млн тонн – тверді побутові та сільськогосподарські відходи.

На одного українця припадає 10,6 тонн сміття в рік. При цьому в Україні переробляється тільки 3,2% відходів.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

При складанні рейтингу агентство розрахувало вироблені кожною країною спеціальні відходи і регулярні тверді відходи муніципального виробництва на душу населення, використовуючи дані глобальної бази Світового банку, яку оновлювали у вересні 2018 року.

Найбільше сміття на одного мешканця, близько 36 тонн, доводиться в Канаді. У 2017 році країна справила 1,3 млрд тонн сміття, переважно промислових відходів від переробки нафти, хімічного виробництва і обробки металу.

Далі розташувалися Болгарія (26,7 тонн на людину), США (26), Естонія (23,5), Фінляндія (16,6), Вірменія (16,3), Швеція (16,2), Люксембург (11,8). Замикає топ-10 Сербія, в якій на одну людину припадає 8,9 тонни сміття.

Агентство відзначає, що Земля потопає у смітті, а за даними Світового банку, кількість відходів тільки зростає. Через зростання чисельності населення і збільшення міських територій очікується зростання обсягів виробництва сміття в світі на 70% між 2016 і 2050 роками.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як здати сміття на станцію сортування відходів No Waste Ukraine.

За матеріалами «Гордон»

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