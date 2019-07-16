В Одесі покажуть фільм про події під час анексії Криму «Черкаси» (відео)

Сьогодні в Одесі покажуть художній фільм «Черкаси», в якому розповідається про трагічні події, що сталися під час анексії Криму у 2014 році. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на допис Міністерства у справах ветеранів у соціальній мережі фейсбук.

У повідомленні йдеться: «Художній фільм «Черкаси» про події під час анексії Криму в 2014-ому році покажуть сьогодні на Одеському міжнародному кінофестивалі о 20:00.

Фільм створено на основі реальних подій, які відбувались на півострові та акваторії Чорного моря. В ньому йдеться про екіпаж тральщика «Черкаси», який попри численні погрози, ультиматуми і зрештою відкриту агресію та напад, до останнього тримався і не здавався російським загарбникам.

Протягом трьох тижнів в березні 2014 року оборону на озері Донузлав тримали 48 моряків “Черкас” з екіпажем в 65 чоловік.

“Черкаси” – один з п’яти повнометражних фільмів національної конкурсної програми Odesa International Film Festival»

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Нагадаємо, що воєнна драма «Черкаси» розповідає про героїчний однойменний тральщик, заблокований російськими військами в бухті Донузлав, який втримав український стяг на своєму флагштоку під час анексії Криму. Це перший фільм про Військово-морські сили Збройних сил України. Командир тральщика Юрій Федаш консультував авторів стрічки, а до акторського складу увійшли моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014 року.

Зйомки фільму відбувалися в Очакові, Одесі та невеличкому селі на Чернігівщині. Над саундтреком працювали українська співачка Катя Чілі та композитор Антон Байбаков. Бюджет стрічки – близько 40 млн грн, із яких понад 17 млн грн спрямувала держава. Прем’єра воєнної драми запланована на День Незалежності України.

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