Негайне звільнення наших моряків за рішенням Міжнародного трибуналу, а не обмін, – Геращенко

«Дивно чути деякі заяви, що моряки в списку на обмін. Бо є однозначне рішення Гамбурзького трибуналу з морського права : НЕГАЙНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ. Без всяких передумов», – заявляє народний депутат України Ірина Геращенко. Саме таким чином вона відреагувала на повідомлення про те, що наші моряки є у списку обміну полонених. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис депутатки у соцмережі фейсбук.

Ірина Геращенко пише: «Російська генерал – омбудсмен Москалькова заявляє, що Путін проти обміну моряків на Вишинського, бо Вишинський має бути виправданий і просто звільнений. Для РФ принципово не тільки витягти свого пропагандиста, але й надалі використовувати його в гібридній інформаційній війні як жертву. Так само РФ, судячи з їх скандальної ноти по морякам , в цій гібридній війні прагне виставити наших моряків як порушників.

Важливо, аби наша влада, ЗМІ, всі причетні, так само усвідомили принциповість дефініцій в питаннях звільнення НАШИХ, в умовах гібридної війни. Дивно чути деякі заяви, що моряки в списку на обмін. Бо є однозначне рішення Гамбурзького трибуналу з морського права : НЕГАЙНЕ ЗВІЛЬНЕННЯ. Без всяких передумов. Так само, вимога негайного звільнення полонених моряків, звучить в резолюцію з ПАРЄ , і заявах інших їж народних організацій. Там визначено і статус хлопців – вони військовополонені, до них мають ставитися саме так. РФ зобов’язана виконати рішення ТРИБУНАЛУ, й не варто підігрувати їй , допомогти Путіну зберегти обличчя , і вийти переможцем в гібридній війні, виставляючи наших героїв злочинцями чи порушниками, яких можна міняти на реальних злочинців. Моряки є в списку українських вимог і пріоритетів – негайно звільнити. Саме через виконання рішення суду.

Українці дійсно не обмінний фонд. Не табуретки чи безсловесні предмети, які можна міняти чи торгуватися ними, як це робить Кремль. Саме тому ми так жорстко завжди боролися зі словом «обмін», просили журналістів і всіх причетних говорити про звільнення, саме звільнення українців.

Ми всі чекаємо моряків вдома. Україна і світ за них борються. Сподіваємося, що найближчим часом хлопці будуть вдома, РФ зобов‘язана рішення морського трибуналу і невиконання обійдеться Кремлю надто дорого.

Також, дай Бог, аби вдалося витягти всіх інших заручників і політв‘язнів. Й з тюрем РФ і окупованого Донбасу. Звичайно, Україна завжди в цих питаннях була готова до компромісу , готова була передати РФ російських злочинців і помилувати бойовиків, аби тільки забрати наших, Кремль це блокував. Я щиро бажаю новій команді розблокувати це питання і витягти наших».

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Нагадаємо, що російський адвокат Микола Полозов раніше заявляв, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення захоплених біля берегів Криму українських військових “не справило жодного враження” на Московський суд

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