Кривава Місяць і місячне затемнення 16 липня: коли його можна побачити в Україні

В ніч з 16 на 17 липня 2019 року в небі зійде «кривава Луна» — буде спостерігатись часткове (або, як говорять астрономи, приватне) місячне затемнення — всього через два тижні після повного сонячного затемнення, яке, щоправда, могли побачити лише щасливчики в Південній Америці. Треба зауважити, що сонячні і місячні затемнення часто відбуваються з двотижневої часовою дистанцією.

Цього разу місячне затемнення побачать у більшості країн Європи (включаючи Україну), Азії, Африки і Південної Америки, а також в Австралії та Новій Зеландії. І це буде останнє місячне затемнення в 2019 році — наступні чотири відбудуться в 2020-м.

В ніч з 16 на 17 липня 2019 року повний Місяць буде закрита тінню Землі на 65% в максимальній фазі затемнення.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Оскільки під час приватного затемнення сонячне світло все-таки потрапляє на поверхню Місяця, відбиваючись від земної атмосфери, то частина супутника виявляється освітленій, однак не білим, а червоним світлом. Причина в тому, що синє світло сильніше розсіюється в атмосфері, тоді як червона частина спектра краще відбивається, тому червоний стає домінуючим. В залежності від погодних умов, колір Місяця може варьировтаь від ніжно-рожевого до криваво-червоного.

На відміну від сонячного затемнення, місячне можна абсолютно спокійно спостерігати, не використовуючи портьєри / скла або інші пристосування. Це не зашкодить очам.

Коли можна спостерігати затемнення в Україні?

Напівтіньове місячне затемнення почнеться в 21:43 за київським часом. В 00:31 затемнення досягне максимальної фази.