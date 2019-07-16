Названо 2 попереджувальні ознаки серцевого нападу, який насувається

Медики з Великобританії назвали 2 попереджувальні ознаки, які можуть сигналізувати про насування серцевого нападу. Матеріал відповідного змісту опублікований в зарубіжному виданні Express.

Серцеві напади є основною причиною смерті як у Великобританії, так і в усьому світі. Інфаркт міокарда характеризується раптовим блокуванням припливу крові до серця, що найчастіше викликано тромбом. Серед причин і накопичення жирових речовин в коронарних артеріях. За словами доктора Чарльза Чемберса, дуже важливо перевіряти стан здоров’я після 60 років, при надмірній вазі, діабету, високому рівні холестерину або проблемах з рівнем АТ.

Зокрема, нудота, розлад шлунка, печія або больові відчуття можуть бути симптомами серцевого нападу, який насувається. Жінки частіше повідомляють про цей тип симптомів, ніж чоловіки. Другою ознакою небезпеки є незвично гучне хропіння, який звучить так, як ніби людина задихається і відчуває задуху. Це створює додаткове навантаження на серце, тому слід якомога швидше звернутися до фахівця за з’ясуванням причини даного явища.

Відзначається, що найбільш поширеними симптомами серцевого нападу є: сильний біль у грудях, який представляється у вигляді стиснення в середині, дискомфортні відчуття, що віддають у руки, запаморочення і нудота.