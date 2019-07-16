ЗМІ розкрили елітне майно «золотий судді» Хахалевой

У скандальної кубанської судді Олени Хахалевой знайшли багатомільйонне майно. Зокрема, журналісти повідомили про наявність у служительки Феміди декількох елітних автомобілів і шикарних особняків в Росії і за кордоном.

«Можливо, суддя Хахалева є власником закордонної нерухомості. Апартаменти з чотирма спальнями вартістю 91 млн рублів в історичному центрі Сант-Жерваси в Барселоні зареєстровані на іноземне юридична особа. Вілла з п’ятьма ванними кімнатами і басейном вартістю 90 млн рублів на штучному острові Джумейра в Дубаї оформлена на саму суддю. Лофт площею 120 кв. м вартістю 30 млн рублів на вулиці Кота Маржанишвили в Тбілісі оформлений на дочку судді Софію Хахалеву», — йдеться у розслідуванні порталу Life.

Також журналісти розповіли, що на суддю та її екс-чоловіка оформлено шість котеджів в Краснодарі. На матір судді Ольгу Хахалеву — квартира (114 кв. м, 65 млн руб.) на 69-му поверсі вежі «Федерація» в «Москва-Сіті» і дачну ділянку (800 кв. м, 35 млн руб.) в Підмосков’ї.

Олену Хахалеву стали називати «золотий суддею» після публікації відео з весілля її дочки з участю зірок шоу-бізнесу. Пізніше Хахалева опинилася в центрі іншого скандалу: ЗМІ повідомили, що її диплом про вищу освіту підроблений. В результаті на фоні цих резонансних історій служителька Феміди була звільнена від обов’язків голови судової колегії в адміністративних справах у зв’язку з зміною оргструктури Краснодарського крайового суду, проте зберегла статус судді.