NASA довів, що існує Curiosity

Марсіанський розвідувальний супутник помітив Curiosity, коли той вилазив на схил п’ятикілометрової гори Эолида, також відомої як гора Шарп, у центрі кратера Гейла. Яскраво блискуча пляма на фото — «голова» ровера (щогла дистанційного зондування). В цій місцевості, названої Woodland Bay (Лісовий Затока), марсохід вивчає глинисті шари гірських порід з метою отримати більше інформації про геологічної історії Марса.

Знімок зроблений 31 травня цього року за допомогою камери HiRise, яка важить 65 кілограмів і призначена для зйомок поверхні Червоної планети в дуже високому дозволі. Її чутливість настільки висока, що прилад здатний уловлювати тінь пилу і невеликі дюни на Марсі.

Фото, служить підтвердженням місії Curiosity, з’явився дуже вчасно, оскільки на початку цього тижня група уфологів в черговий раз пустила слух про те, що марсохід перебуває на безлюдному острові Девон в Канадському Арктичному архіпелазі, а зовсім не на Червоній планеті.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», висадка астронавтів на Місяці не фейк — кіноексперт.

За матеріалами Naked-science

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