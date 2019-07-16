Хвойні рослини зникнуть з-за глобального потепління?

Про це йдеться в підсумковій статті за результатами дослідження, опублікованій в журналі Nature Climate Change. Група вчених спільно з Міжурядовою групою експертів по зміні клімату (МГЕЗК) використовувала новий підхід до вивчення ризику зникнення хвойних дерев.

Зазвичай дослідники розглядають діапазон кліматичних умов у природному ареалі того чи іншого виду, припускаючи, що це – кліматичні обмеження, які вигляд може витримати. Однак для нового дослідження використовувалася більш реалістична оцінка потенційних кліматичних умов, з якими вид може впоратися.

Виявилося, майже чверті з 55 видів хвойних, включених у дослідження, загрожує зникнення. Найбільш схильні до ризику види, що виростають на дрібних островах.

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Вчені визначили, які види піддаються найбільшому ризику, а які – найменшому. Для цього були проаналізовані дані про те, де – за межами свого природного ареалу – виживають представники того чи іншого виду.

Теорія трьох ніш

Хвойні дерева – найпопулярніше прикраса міських газонів і приватних садів. А це означає: існує безліч документально підтверджених випадків того, що окремі дерева можуть виживати далеко від свого рідного ареалу і навіть в не зовсім природних для них кліматичних умовах.

Дані про ці види дозволили дослідникам вибудувати теорію трьох категорій кліматичних ніш для хвойних видів. Перша – це ніша, яка складається з кліматичних умов природного ареалу. Друга – це фундаментальна ніша, яка включає в себе умови, що виходять за межі ареалу, але в яких рослини можуть досить добре розмножуватися і самостійно підтримувати популяцію. Третя – це ніша толерантності, тобто умови, в яких окремі рослини можуть виживати, але не можуть розмножуватися з потрібною швидкістю для підтримання популяції. Іншими словами, види, витіснені в нішу терпимості, знаходяться на шляху до вимирання.

Щоб встановити, яким хвойним деревам загрожує зникнення, дослідники присудили нішеву категорію кожного виду, а також використовували оцінки МГЕЗК з приводу майбутніх змін клімату.

Виявилося, що 23,6 відсотка видів будуть знаходитися за межами своїх фундаментальних ніш при сценарії найбільш екстремального клімату, враховуючи обсяги нинішніх викидів вуглецю.

Аналіз показав, що, наприклад, сосна Канарських островів залишиться в своїй основній ніші: кліматичних умов, в яких вона відтворюється самостійно за межами свого природного ареалу. Вимирання їй загрожує в меншій мірі.

А ось бермудський кедр буде витіснений не тільки з своєю основною ніші, але навіть з ніші толерантності. Це означає, що на його рідних Бермудах не залишиться місця для виживання представників цього виду.

У багатьох випадках, уклали дослідники, без конструктивного втручання людини вимирання хвої неминуче.

За матеріалами Deccan Chronicle

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