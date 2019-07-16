Україна входить у період глобальної турбулентності, – Сергій Таран

Політолог Сергій Таран вважає, що Україна входить у період глобальної турбулентності, наївних ілюзій і неминучої смути, серед якої дуже не вистачатиме людей з ідеологічним фундаментом, сильним характером і міцними нервами. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

У своєму дописі Сергій Таран зауважує, що розбіжності у рейтингах провідних соцслужб навряд чи можна пояснити похибкою. Він вважає, що у тому випадку, якщо всі структури дотримувалися методології, то єдиною причиною різних результатів є якість електорального ядра різних політсил.

«Відносно міцне електоральне ядро мають Європейська солідарність і ОПЗЖ. Виборці Вакарчука, Смєшка, Гриценка, і вже, навіть, Тимошенко, хитаються, сумніваються, і їхній рейтинг стрибає в залежності від емоційного забарвлення дня, коли проводять дослідження… Така сама турбулентність чекає і всю Верховну Раду, про кадровий склад ймовірної найбільшої фракції якої мало що відомо. Вся Україна входить у період глобальної турбулентності, наївних ілюзій і неминучої смути, серед якої дуже не вистачатиме людей з ідеологічним фундаментом, сильним характером і міцними нервами», – вважає Сергій Таран.

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Нагадаємо, що наприкінці червня рейтинг партії «Слуга народу» значно впав, однак за тиждень до виборів він знову почав підвищуватися.

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