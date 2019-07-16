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Через потужний землетрус на Балі зруйновані школи й готель

16.07.2019

У результаті землетрусу магнітудою 6 на індонезійському острові Балі постраждало семеро людей. Про це розповідає Укрінформ.

Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа з посиланням на місцевого керівника Управління з боротьби зі стихійним лихом Мейда Рентіна.

“Згідно з останньою інформацією п’ятеро людей постраждали (від землетрусу — ред.) в муніципалітеті Балі, а ще двоє у муніципалітеті Джембрана”, – сказав Рентін.

За його словами, 44 будівлі, зокрема готель, школи й магазини, були зруйновані унаслідок стихійного лиха.

 

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