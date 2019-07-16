Які поломки найчастіше стосуються iphone?

В далекому 2007-му році американська компанія Apple презентувала новий революційний продукт — мобільний телефон з сенсорним дисплеєм і широким функціоналом. У той час винахід справило такий фурор, що зараз немає нічого дивного в лідируюче положення виробника на ринку. Досі Айфони приносять левову частку прибутку компанії, перевершуючи за обсягами продажів всі інші пристрої від Apple. А в народі давно вкоренилася думка: Айфон — значить, якість і довговічність. І все ж, вічної техніки не існує, як і не існує вічного двигуна. Навіть високотехнологічні смартфони вартістю в тисячу доларів схильні до поломок. Якщо ви є гордим володарем Айфона, але улюблена техніка вийшла з ладу, чому б не звернутися до перевірений сервісний центр по ремонту телефонів Айфон. Москва пропонує безліч варіантів, але далеко не кожен майстер або сервіс гарантує якісний результат. Компанія SAVE&SALE довгий час веде професійну діяльність на ринку. Зайшовши на головну сторінку нашого сайту, ви зможете ознайомитися з актуальною інформацією по темі, подати заявку на ремонт онлайн або скористатися безкоштовною консультацією за контактним номером. Поспішайте зв’язатися з нами будь-яким зручним для вас способом — ми з нетерпінням чекаємо вашого дзвінка або електронної форми.

Які поломки найчастіше стосуються Айфона?

Смартфон — це незамінна і обов’язкова особиста річ, яка завжди знаходиться біля власника. Користувачі беруть пристрій на прогулянку, на роботу, на тренування, на пляж, в похід, за кордон і т. д. Складно уявити ситуацію або місце, в якому можна було б обійтися без смартфона. Адже в компактному пристрої знаходиться вся наша життя: банківські карти, фотографії, телефонна книга, важливі документи, книги і музика, корисні додатки (служби таксі, доставка їжі, калькулятор калорій, щоденник, нотатки), будильник і багато іншого. Відповідно, якщо подумати логічно, сервісний ремонт Айфонів найчастіше потрібно з причини механічного пошкодження. Але не можна також забувати, що постійне використання пристрою веде до зношування механічних і електронних елементів, що також потребує ремонту Айфона. Сервіс в Москві SAVE&SALE виділив список найбільш часто зустрічаються проблем, що потребують лагодження Айфона (Москва):

Ушкодження екрана. Найбільш часто зустрічається проблема, суть якої полягає в поломці екранного модуля. У ряді випадків ізольовано розбивається скло, але найчастіше разом з покриттям пошкоджується матриця дисплея, що вимагає його заміни. Тріщини на склі без переходу на матрицю — сприятливий результат, так як вимагає лише переклеювання покриття;

Попадання води в корпус. В основному, волога накопичується в Айфоні після його падіння у воду або потрапляння під дощ. Але іноді причиною тому служить підвищена вологість середовища — і тоді проблему довгий час не вдається виявити;

Здуття акумулятора. Незважаючи на те, що батареї оснащуються численними елементами захисту від загоряння та інших хімічних реакцій, іноді елемент живлення все ж здувається. Причому, нерідко така проблема тягне за собою інші, адже роздувся батарея запросто пошкоджує сусідні елементи електроніки;

Пошкодження входів/виходів (роз’ємів). Вхід навушників або зарядного пристрою — досить крихкі елементи, які запросто можуть пошкодитися. Для того, щоб вирішити цю проблему, доводиться замінювати елемент в сервісі лагодження iPhone.

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