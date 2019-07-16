Політолог про «112»: Примітивний пропагандистський рупор “руського міра”

«Примітивний пропагандистський рупор «руського міра», – так відгукується про телеканал «112» директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соціальній мережі фейсбук.

Віталій Бала пише: «Про “112”.

Корчить із себе жертву теракту, що вже нудить.

Дарма, бо може накликати на себе тими дурницями, які розповсюджує, реальний, а не інспірований теракт.

Тривалий час був збалансованим, а зараз примітивний пропагандистський рупор “руського міра”.

Медведчук вже там більше в етері ніж ведучі.

Провокатори і прихвосні кремля.

P.S. Це була толерантна і далеко неповна характеристика 112 каналу».

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Нагадаємо, що політолог Віталій Бала нещодавно виділив декілька подій минулого тижня, які на його думку були головними. Він вважає, що такою подією було голосування за виборчий кодекс та завершення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Політолог також заявляє, що діяльність Зе-команди не дає підстав для оптимізму.

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