Визнати відповідальність за катастрофу MH17 закликав ЄС Росію

Об’єднана слідча група 19 червня назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Троє з них — росіяни.

Європейський союз закликав Росію визнати свою відповідальність за катастрофу малазійського рейсу MH17 і почати співпрацю зі слідством. Про це йдеться у заяві високої представниці ЄС з політики безпеки Федеріки Могеріні, розповідає ZN.UA.

“ЄС закликає Росію прийняти свою відповідальність і повною мірою співпрацювати з поточним розслідуванням. ЄС висловлює повну впевненість у незалежності та професіоналізмі юридичних процедур, які ще відбуватимуться”, — підкреслила Могеріні.

Нагадаємо, 19 червня слідча група назвала імена чотирьох осіб, причетних до катастрофи літака Boeing 777 рейсу MH17: росіяни Сергій Дубінський (“Хмурий”), Олег Пулатов (“Гюрза”), Ігор Гіркін (“Стрєлков”) і українець Леонід Харченко (“Кріт”). Судовий процес у справі може розпочатися вже навесні наступного року.

СБУ оголосила підозру фігурантам справи у скоєнні злочину – “терористичного акту, що призвів до загибелі людини”.

17 липня 2014 року над містом Шахтарськ Донецької області з екранів радарів зник “Боїнг-777”, що належав “Малайзійським авіалініям” і здійснював рейс МН17 за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. У катастрофі загинули екіпаж і пасажири літака – усі 298 осіб, зокрема 80 дітей.

Майже через чотири роки, у травні 2018-го, Міжнародна слідча група (JIT) на пресконференції у Гаазі продемонструвала уламки ракети, якою збили літак. Комплекс “Бук”, з якого було випущено ракету, належав 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується в російському Курську.

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Наступного дня Австралія та Нідерланди офіційно оголосили, що саме Росія несе відповідальність за знищення малайзійського “Боїнгу”. Європейська Рада також закликала РФ взяти на себе відповідальність та повністю сприяти всім спробам встановити істину, справедливість і провину конкретних осіб у цьому злочині.

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