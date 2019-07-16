Браконьєри за рік вбивають 70 мільйонів акул

У план боротьби Discovery Channel входить співпраця з великими брендами, які збирають гроші для кампаній Oceana і створюють освітній контент про важливість акул для підтримки екосистеми планети. Крім того, компанія продовжує співпрацю з морськими біологами та науковими установами для того, щоб з допомогою інноваційних технологій вивчити найбільш рідкісні і незвичайні види акул у світі.

Також Discovery Channel запускає серію телепередач про акулахЅһагк week (тиждень акул). Програма триватиме з 29 липня до 4 серпня. Більш ніж 20 годин програм і телепередач Discovery Channel розкажуть захоплюючі історії про акул і загадковому світі цих морських істот.

«Shark week дозволить глядачам поринути у глибини океану в пошуках Deep Blue, задіює першу приманку-дрон для тюленів і протестує передові технології для спостереження за акулами», — повідомили в компанії.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Червоному списку світу виявилося ще 17 різновидів акул.

За матеріалами УНІАН

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