Браконьєри за рік вбивають 70 мільйонів акул

У план боротьби Discovery Channel входить співпраця з великими брендами, які збирають гроші для кампаній Oceana і створюють освітній контент про важливість акул для підтримки екосистеми планети. Крім того, компанія продовжує співпрацю з морськими біологами та науковими установами для того, щоб з допомогою інноваційних технологій вивчити найбільш рідкісні і незвичайні види акул у світі.
Також Discovery Channel запускає серію телепередач про акулахЅһагк week (тиждень акул). Програма триватиме з 29 липня до 4 серпня. Більш ніж 20 годин програм і телепередач Discovery Channel розкажуть захоплюючі історії про акул і загадковому світі цих морських істот.
«Shark week дозволить глядачам поринути у глибини океану в пошуках Deep Blue, задіює першу приманку-дрон для тюленів і протестує передові технології для спостереження за акулами», — повідомили в компанії.
Експрес-інформація по країні
Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.
Вік – 4,54 млрд років
Середній радіус – 6 378,2 км
Середня окружність – 40 030,2 км
Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)
Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида
Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий
Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)
Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)
Кількість країн: всього 252, незалежних 195
Кількість мов у світі – близько 6 000
Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)
Кількість національностей – близько 2 000
Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Червоному списку світу виявилося ще 17 різновидів акул.
За матеріалами УНІАН
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