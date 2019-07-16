Експерти “зловили” Росстат на невідповідність даних

Російські економісти назвали дивним невідповідність вийшли сьогодні даних Росстату про зростання промислового виробництва в РФ цифрам того ж відомства за окремими видами економічної діяльності. На це вказали експерти, опитані «Інтерфаксом».

Нагадаємо, раніше у вівторок Федеральна служба державної статистики оприлюднила дані, згідно з якими обсяг промислового виробництва в Росії збільшився в червні 2019 року на 3,3% в річному зіставленні після підйому показника на 0,9% в травні. При цьому в порівнянні з попереднім місяцем промвиробництво в країні зросла за звітний період на 2,3% (після зниження на 2,1% в травні), а з виключенням сезонного і календарного чинників — на 1,1%. За перші 6 місяців поточного року промислове виробництво збільшилося на 2,6% в річному вираженні.

Росстат уточнює, що в I півріччі обсяг видобутку корисних копалин виріс в річному численні на 4%, а обсяг випуску в обробних галузях промисловості — на 1,9%.

При цьому, за оцінками відомства, в червні видобуток збільшився на 2,3% в річному зіставленні, обробна промисловість — на 3,4%, забезпечення електричною енергією, газом і парою на 2,5%, водопостачання знизилося на 1,8%. Однак, дивується заступник директора Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування Володимир Сальников, «якщо зважити цифри Росстат за видами діяльності», то виходить «середня цифра по зростанню промисловості в 2,8%».

Зі свого боку, директор аналітичного департаменту «Локо-Інвесту», екс-глава департаменту макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку Кирило Тремасов також звернув увагу на «дуже несподівану» статистику по промисловості за червень. За його словами, «на тлі погіршення ділової кон’юнктури в обробній промисловості, глибокого провалу в секторі вантажних перевезень по ж/д, подальшого погіршення річної динаміки зростання нафтовидобутку Росстат примудрився зафіксувати потужне прискорення по промисловому сектору в цілому».

Зазначимо, що Росстат вже неодноразово «ловили» на «неточності». Так, 4 лютого експерти були здивовані оцінками відомства по зростанню ВВП Росії в 2018 році. Федеральна служба державної статистики оцінила економічне зростання в країні за підсумками минулого року в 2,3% після підйому на 1,6% у 2017 році.

Ця перша оцінка Росстату істотно перевершила офіційні прогнози. Зокрема, ще наприкінці січня глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін припускав в інтерв’ю Bloomberg TV, що ВВП РФ зросте за підсумками минулого року на 2%, хоча раніше прогноз МЕР був на рівні 1,8%, але, за словами міністра, його відомству вдалося за останні роки досягти стійкого і стабільного зростання.

Однак заступник голови, головний економіст Зовнішекономбанку (ВЕБ) Андрій Клепач заявив, що не схильний довіряти попередніми даними Росстату про зростання ВВП РФ за підсумками 2018 року на 2,3%. Заступник голови Зеба вказав, що «поки рано радіти». Він нагадав, що ще рік тому прогнозував економічне зростання в Росії в 2018 році на рівні 1,5%. «Мої оцінки показують, що він приблизно такий і є. Всього іншого я поки не схильний довіряти», — додав Клепач.

У квітні Росстат «отлакировал» дані по доходах росіян з 2014 року. Тоді відомство представило оновлений ряд динаміки грошових доходів населення РФ за останні п’ять років (взявши за відправну точку 2013 рік) після масштабного перегляду методики їх розрахунку.

Як випливало з матеріалів Федеральної служби державної статистики, в 2014 році зниження доходів населення виявилося дещо сильніше, ніж показували оцінки за старою методологією, в 2015-2017 роках — дещо слабше, в 2018 році і колишня, і оновлена методології показали, що темпи зміни реальних доходів виявилися близькі до нуля».

Таким чином, вказував РБК, у відповідності з новою методологією, реальні грошові доходи росіян за вищевказаний період знизилися не так значно, як зазначалося раніше. Порівняно з 2013 роком цей показник впав на 8,3%, а не на 10,9%, як випливало з колишньою методології.