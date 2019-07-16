Чому з’являються камені в нирках: 6 несподіваних причин

Експерти в області урології назвали 6 дивних на перший погляд речей, які можуть спровокувати появу каменів у нирках.

Наприклад, в цей список потрапило навіть глобальне потепління.

Брак кальцію в раціоні. Безліч каменів в нирках складаються з кальцію, через що люди часто відмовляються від даного поживного елемента. Але це велика помилка, тому що виключення продуктів з кальцієм з харчування … збільшує ризик сечокам’яної хвороби, як підтвердило дослідження вчених з Гарвардської школи охорони здоров’я. Дотримуйтесь правильного балансу кальцію, і ймовірність каменів в нирках буде мінімальною.

Вживання занадто великої кількості м’яса. Якщо ви жити не можете без цього продукту, то, принаймні, частіше налягає на біле, а не червоне м’ясо. У 2014 році вчені підтвердили, що м’ясоїди на 30-50% частіше стикаються з каменями в нирках в порівнянні з вегетаріанцями.

Проживання в тропіках. Якщо ви живете в тропічному кліматі, то ризик сечокам’яної хвороби виростає. Це пов’язано з більш низьким відтоком сечі з організму, особливо якщо люди відчувають нестачу питної води. Хронічна діарея, часто спостерігається серед жителів бідних тропічних країн, також збільшує ймовірність каменів в нирках.

Глобальне потепління і зміни клімату. Наука давно веде суперечки про те, чи існує зв’язок між глобальним потеплінням і появою каменів у нирках. Чим спекотніше погода, тим вище ризик сечокам’яної хвороби, що доводить статистика з різних країн світу. Однак все ще не встановлений ​​прямий причинно-наслідковий зв’язок між цими явищами.

Генетика. Так звані цистинові камені, які є одним з видів каменів в нирках, являють собою наслідок занадто великої кількості субстанції цистину в сечі. А вона з’являється там через цістінурії – генетичний розлад, який ви успадковуєте від батьків. Це єдиний вид каменів в нирках, який передається генетичним шляхом.

Синдром подразненого кишечника. У число недуг, які потрапляють під цю категорію, зазвичай включають виразковий коліт і хворобу Крона. Однак кілька досліджень показали, що в цей список також повинна потрапити сечокам’яна хвороба. Одна з причин цього – діарея, яка пов’язана з порушеннями в роботі шлунка, що позбавляє організм води.

: 24apteka

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