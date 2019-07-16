Гриневич: Мовну статтю закону про освіту КСУ визнав конституційною

Конституційний суд України визнав такою, що відповідає Конституції, мовну норму закону «Про освіту», повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

«Мовна стаття закону України «Про освіту» визнана конституційною!!! Надійні джерела, яким можна довіряти», – написала Гриневич 16 липня у фейсбуці.

16 липня КСУ в закритому режимі розглядав мовну норму закону «Про освіту».

Восени 2017 року набув чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном, зокрема, в Угорщині.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

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Міністерство закордонних справ Угорщини заявляло про намір країни блокувати зближення України та ЄС через закон про освіту. Угорщина заблокувала засідання комісії Україна-НАТО, що мало відбутися в лютому 2018 року під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів альянсу.

14 лютого 2018 року уряд України схвалив законопроект, який має внести зміни до перехідних положень закону «Про освіту» й продовжити перехідний період для імплементації мовної статті на 3 роки – до 2023-го.

Продовження перехідного періоду пропонувала Венеціанська комісія.

У жовтні 2018 року 48 народних депутатів оскаржили у КСУ мовну статтю закону про освіту.

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