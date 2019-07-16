МЗС: Чекаємо від Італії неупередженого розгляду апеляції у справі Марківа

Україна розраховує на неупереджене розслідування обставин загибелі італійського фотографа Андреа Рокеллі, у справі якого нацгвардійця Віталія Марківа було засуджено до 24 років в’язниці. Розповідає Еспресо TV.

Про це йшлося під час зустрічі т.в.о. глави МЗС Єгора Божка з послом Італії у вівторок, повідомляє прес-служба МЗС.

Божок підкреслив, що МЗС повністю підтримує позицію МВС України щодо несправедливого рішення італійського суду.

Т.в.о. міністра назвав обвинувачення Марківа у загибелі італійського фоторепортера Рокеллі несправедливим та підкреслив, що справа перебуває на особистому контролі президента України.

Божок зауважив, що Україна розраховує на те, що італійська сторона зосередиться на всебічному і неупередженому розслідуванні обставин загибелі Рокеллі, зокрема, у рамках наступного апеляційного провадження.

“Вкотре підкреслювалося, що Україна готова надати Італії необхідну правову допомогу з метою доведення безпідставності обвинувачень, висунутих проти Віталія Марківа”, – повідомили в МЗС.

Посол Італії Давіде Ла Чечіліа зазначив, що до офіційної публікації вже ухваленого рішення суду не може коментувати цю справу, оскільки судова влада в Італії є незалежною.

Також читайте: ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ БІЙЦІВ І ВЕТЕРАНІВ: «Я ТЕЖ ВІТАЛІЙ МАРКІВ»

Нагадаємо, 12 липня італійський суд у Павії засудив бійця Національної гвардії Віталія Марківа до 24 років ув’язнення за, начебто, вбивство італійського журналіста Андреа Роккеллі, який був у Слов’янську.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!