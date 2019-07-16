Порошенко їде до Страсбурга для формування “групи друзів України” в новообраному Європарламенті

Представники України мають уже в перший день роботи новообраного Європейського парламенту сформувати потужну групу союзників серед європейських депутатів і нових керівників ЄС, заявив лідер партії “Європейська солідарність”, п’ятий президент України Петро Порошенко.

“Ми повинні утримувати санкції, повинні забезпечити міжнародний захист, тому завтра я зі своєю командою – з Іванною Климпуш-Цинцадзе, з Іриною Геращенко – летимо в Страсбург. Там буде перше засідання новообраного Європейського парламенту. Обрання керівництва Євросоюзу: голови Єврокомісії, президента Європейської Ради, наступного представника із зовнішньої політики і президента Європейського парламенту. Тому ми повинні бути там і сформувати в новому парламенті групу друзів України, на яких ми можемо спиратися і розраховувати “, – цитує слова президента прес-служба партії у вівторок.

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Однією з ключових тем зустрічей, за словами Порошенка, буде посилення тиску на Росію з вимогою негайного виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, щоб українські моряки швидше повернулися додому. Перемога України в міжнародному суді дає підстави очікувати швидкого звільнення українських захисників без будь-яких умов з боку Кремля, зазначив п’ятий президент країни.

“У четвер ми очікуємо рішення нового Європарламенту з вимогою до Росії про звільнення наших хлопців: моряків, які були захоплені в полон під час акту агресії в Керченській протоці з боку Російської Федерації. Сьогодні, коли ми маємо наказ Міжнародного трибуналу в Гамбурзі, який зобов’язав Росію негайно звільнити наших моряків, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. Наші хлопці на 90% дуже швидко повинні опинитися вдома. Це результат нашої боротьби”, – наголосив лідер “Євросолідарності”.

У партії нагадали, що 17 липня у Страсбурзі відбудеться перше засідання новообраного Європейського парламенту, де оберуть вище керівництво Євросоюзу.

Джерело – interfax

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