Як зробити так, щоб ваша команда змогла сказати вам тверду правду

Ви несете відповідальність за створення середовища, що спонукає людей висловлювати свою думку.

Співробітники, які говорять (часто потворну) правду, є вашим найціннішим активом. Тим не менш, отримати відверту зворотний зв’язок вкрай складно. Проте без такого зворотного зв’язку ваша команда може байдуже спостерігати за тим, як ви виконуєте помилкове рішення. Давайте повернемося на 60 років тому до уроку про те, що відбувається, коли команда мовчить і спостерігає, як її лідер терпить невдачу.

У 1961 році президент Кеннеді почав катастрофічне вторгнення в Затоці свиней, невдалий військовий захоплення Куби. Під час сесії з планування у головних радників президента Кеннеді були серйозні побоювання з приводу плану. Вони мовчали і звинувачували в своєму мовчанні абсолютну рішучість Кеннеді повалити Фіделя Кастро. Президент був настільки відданий ідеї, що ніхто не хотів протистояти йому. У кінцевому рахунку, невдале вторгнення викликало велике збентеження і втрату довіри до президента. Має бути серйозне занепокоєння, якщо радники президента Сполучених Штатів бояться говорити або якщо президент оточує себе людьми так.

Ті ж самі принципи застосовуються, коли справа доходить до керівництва вашою компанією. Незалежно від того, чи хочете ви бути попередженим про жахливе рішення про наймання, яке ви збираєтеся прийняти, або про необдуманном діловому підприємстві, ось як створити середовище, яке виявляє і заохочує правду.

Усунути страх відплати.

Співробітники мовчать із страху відплати. Вони можуть боятися образити вас або членів вашої управлінської команди. Вони можуть боятися, що їх звільнять, якщо вони висловлять незгоду. Переконайтеся, що ваша організація вітає внесок з усіх джерел. Дайте зрозуміти, що ніхто не відповість на співробітника за надання зворотного зв’язку. Не усі відгуки є дієвими, але це не має значення. Ви повинні проявити вдячність за співробітників, які демонструють мужність, щоб вийти вперед.

Відсвяткуйте успіхи і поясніть наслідки.

Якщо ідея співробітника робить компанію краще, обов’язково визнайте цей успіх. Це закладе основу для інших, щоб наслідувати тому ж самому поведінки.

З іншого боку, співробітники повинні розуміти наслідки мовчання. Це може варіюватися від дорогого ділового рішення до ігнорування небезпеки, яка може завдати шкоди працівникові. Моя компанія працює в сфері високих наслідків. Наші співробітники знають, що мовчання в буквальному сенсі має наслідки життя і смерті.

Послабте свій внутрішній коло.

Якщо ви оточите себе тісним внутрішнім колом, інші будуть боятися виходити вперед. Ви особливо схильні до ризику, якщо внутрішній коло говорить вам, що ви хочете почути. Публічно заявіть, що ви перебуваєте в постійному пошуку нових ідей і поліпшень.

Ви відкидаєте гігантську тінь. Якщо ви зробите так, щоб співробітники могли вийти вперед, найімовірніше, так і буде. Якщо ви опинитеся в стороні і не будете зацікавлені, співробітники дадуть відповідь відповідним чином.

Надати співробітникам конфіденційні засоби для просування вперед.

Мені не подобаються анонімні способи обміну такою інформацією, тому що у мене немає можливості отримати роз’яснення. Тим не менш, я б вважав за краще конфіденційно представити інформацію, ніж нічого. Я також визнаю, що тиск з боку однолітків є перешкодою для працівників, які виступають з істиною Ніхто не хоче, щоб його / її колеги сприймали це як стукач. Як би нелогічно це не було, це реальність і робить конфіденційність ще більш важливою.

Створіть команду суперників».

Авраам Лінкольн оточив себе командою суперників, радників з різними думками. Лінкольн визнав, що здорові дебати дають кращі результати. Навмисно оточіть себе різноманітною групою радників і дайте зрозуміти, що конфлікт не тільки вітається, а й очікується. Відмовтеся від ідеї, що кращі ідеї беруть свій початок в C-suite. У ваших передових часто бувають кращі ідеї, і ви повинні переконатися, що в них є голос.

Щоб створити культуру, яка заохочує відкриті ідеї, лідер повинен вигнати поведінку, яка утримує працівників від просування вперед. Як лідер у пошуках правди, переконайтеся, що у вашій компанії не існує наступних варіантів поведінки.

Бюрократ. Бюрократи жорстко слідують за ланцюгом командування. Вони ображаються тими, хто наважиться обійти ієрархію і відповідно покараний. З-за того, як бюрократи охороняють ворота, вони майже гарантують, що конструктивна зворотний зв’язок притишена.

Блакитна кров Блакитна кров вважає, що їх довголіття в організації дає більш високий рівень знань. У «блакитних кровей» є почуття права в результаті їх перебування на посаді, і вони будуть використовувати їх для придушення ідей нових партнерів по команді.

Зберігач Слави. Ці люди ненавидять ділити кредит. Якщо зберігач слави не винайшов цю ідею, вона по своїй суті погана. Хранителі слави бачать чужі інновації як загрозу. Вони не розуміють, що нічого важливого ніколи не досягається в поодинці.

Ви несете відповідальність за створення середовища, яке спонукає людей висловлювати свою думку. Якщо ви створите очікування і видаліть бар’єри, ви почнете отримувати відвертий внесок. Чим більше ви слухаєте і утягуєтесь, тим більше ви будете будувати довіру. Як тільки довіра встановиться, ідеї будуть текти природно.

Джерело: https://www.ukrnews24.net/business/