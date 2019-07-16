Супрун вважає, що ДБР і СБУ оголосило підозру Думенко через помсту

Силовики оголосити про підозру директору Тетяні Думенко, повідомляє 5 канал.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Twitter.

“Співробітники ДБР та СБУ прийшли до Державного експертного центру МОЗ України та оголосити про підозру у сфабрикованій справі директору Тетяні Думенко. Це ніщо інше, як помста за те, що вона зупинила мільйонні схеми злочинців у погонах”, – написала Супрун.

Також читайте: ЗАМІНА СУПРУН: КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗІЗНАВСЯ ХТО СТАНЕ МОЗ УКРАЇНИ. ВІДЕО

Нагадаємо, що 26 червня 2019 року, Головань заявив, що в ДБР “зливають” інформацію Портнову, і опублікував фотодокази.

Крім того, народний депутат, кандидат від партії “Європейська солідарність” Тетяна Чорновол повідомила, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не дав гарантії, що не порушить справу проти добровольців, якщо про це його попросить поплічник Януковича Андрій Портнов.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!