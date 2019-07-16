Зеленський і Меркель обговорили шляхи досягнення миру на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої співрозмовники обговорили шляхи подальшої активізації мирного врегулювання ситуації на Донбасі і низку інших питань.

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“Були позитивно відзначені результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у “нормандському форматі” в Парижі, яка має дати поштовх діяльності Тристоронньої контактної групи. Президент України і федеральний канцлер Німеччини наголосили на необхідності досягнення найближчим часом прогресу у звільненні українських заручників і політичних в’язнів, а також на завершенні процесу розведення сил і засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і здійснення розмінування”, – повідомляється у вівторок ввечері на сайті глави Української держави.

Згідно з інформацією, Зеленський і Меркель також зупинилися на питанні подальшого забезпечення транзиту газу територією України.

Окрему увагу було приділено обговоренню перспектив реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Джерело – interfax

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