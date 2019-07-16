Голобуцький: Риторика Мураєва – відверта брехня

Політтехнолог Олексій Голобуцький заявляє, що пере виборами політики все частіше продукують популістські заявки, однак, риторика Мураєв – не просто популізм, а відверта брехня. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політтехнолога у соціальній мережі фейсбук.

Олексій Голобуцький пише: «Зараз, під час наближення фіналу гонки за парламентськими кріслами, політики все частіше продукують популістські заяви. В цілому, це роблять всі кандидати. Але Євген Мураєв – окрема тема. Тому що його риторика – це вже не популізм. Це відверта брехня. Практично на всіх ефірах він гордо заявляє – його партія зможе домовитися з Росією про світ. Природно, розраховуючи на голоси виборців «партії миру». Правда, з чого б цим виборцям вірити в, м’яко кажучи, вигадки Мураєва – неясно. Зрештою, у них перед очима конкретний і цілком реальний приклад активних учасників переговорів з доведеними можливостями прямого доступу до перших осіб Росії».

Політтехнолог також нагадує про те, що РФ Мураєву досить однозначно показала, що переговори з ним неможливі, а Мураєв, як мінімум, залишається нев’їзним взагалі на територію РФ, не кажучи вже про офіційний візит для переговорів.

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«Мураєв, як і багато топ-менеджери очолюваної ним партії, давно був внесений в російські санкційні списки. Притому з дуже неприємним поясненням: за його співпрацю з владою Порошенка і сумнівну взаємодію з СБУ, куди він бігав з доносами на своїх же.

Тобто, в РФ відкрито вважають його не просто недоговороздатним, а ненадійним і ворожим елементом. З чого висновок: з боку РФ на переговори з Мураєвим ніхто не піде. Тобто, будь-які мирні ініціативи з його участю – це гарантований провал», – наголошує Голобуцький.

Як висновок Олексій Голобуцький пише про те, що практично вся передвиборна кампанія Мураєва (а там основна частина – це обіцянки успішних переговорів з Росією) – це відверта, явна брехня.

«І сам Мураєв, природно, в курсі, що реалізувати все, що він наобіцяв виборцям, йому не вдалося б ні за яких умов. Але коли це кого зупиняло в передвиборних обіцянках», – закінчує політтехнолог сві допис.

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Нагадаємо, що політтехнолог Олексій Голобуцький нещодавно повідомляв про те, що у нього є інсайдерська інформація про долю трьох каналів Медведчука, якщо їхній власник не увійде до Верховної ради.

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