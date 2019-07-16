На зустрічі у “нормандському форматі” домовилися про обмін полоненими, – Пристайко

На зустрічі радників лідерів країн “нормандського формату” в Парижі минулого тижня домовилися про обмін “певної кількості” полонених упродовж місяця, повідомив Вадим Пристайко. Розповідає DW.COM.

Домовленості про обмін “певної кількості” полонених упродовж місяця було досягнуто на зустрічі радників лідерів країн “нормандського формату”, яка відбулася минулого тижня в Парижі Про це у вівторок, 16 липня, повідомив заступник глави офісу президента України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві.

Пристайко, який брав участь у зустрічі в Парижі, нагадав, що президент України Володимир Зеленський говорив про обмін у форматі “10 на 10” та “15 на 15”. “Наше завдання – отримати своїх людей назад і розблокувати процес обміну всіх на всіх, який до сьогодні був заблокований”, – зазначив Пристайко, цитує агентство “Інтерфакс-Україна”.

Також чиновник заявив, що питання миротворчої місії ООН на Донбасі не обговорювали під час зустрічі в Парижі. “Як ви знаєте, в самих мінських домовленостях немає такої ідеї, як миротворча операція. То цього разу ми не порушували цієї теми”, – зазначив заступник глави офісу президента України. За його словами, радники лідерів “нормандської” четвірки наступну зустріч планують наприкінці літа, щоб обговорити реалізацію досягнутих у липні домовленостей.

Пристайко також повідомив, що президент України Володимир Зеленський 16 липня проведе зустрічі з усіма представниками робочих підгруп у Тристоронній контактній групі (ТКГ), а також із представником України в ТКГ Леонідом Кучмою. Наступне засідання ТКГ має відбутися 17 липня.

Вадим Пристайко зазначив, що в рамках переговорів з РФ завжди згадується головний редактор “-Украина” Кирило Вишинський. В тому числі і під час розмови президента РФ Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, про деталі якої, втім, Пристайко не розповів.

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Як повідомлялося, засідання Подільського районного суду Києва у справі стосовно Вишинського перенесено на 19 липня. Захист Вишинського має намір на судовому засіданні наполягати на зміні запобіжного заходу з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Нагадаємо, домовленості про відновлення зустрічей у “нормандському форматі” на рівні зовнішньополітичних радників глав держав було досягнуто минулого місяця під час візитів Володимира Зеленського до Парижа та Берліна.

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